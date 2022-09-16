Татаринцев: Украине придёт конец после начала настоящей войны с РФ

Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев рассказал о разнице между войной и спецоперацией в Украине.

16 сентября посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев публично заявил, что в Кремле чётко отличают специальную военную операцию от войны, о чём должен быть информирован Киев. по мнению Татаринцева, в случае начала полномасштабной войны против Украины Киеву незамедлительно придёт конец.

Также Виктор Татаринцев утверждает, что нынешнее положение на поле боя можно охарактеризовать как поступательную победу России, приближающую достижение всех целей спецоперации.