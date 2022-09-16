Администрация Владивостока извинилась за связанный с концертом Клавы Коки скандал

Представители администрации объяснили, что школьники певицу приняли хорошо, однако ее композиция «Пьяную домой» все-таки была неуместной.

Наделавший шороху концерт Клавы Коки на День знаний во Владивостоке обрастает новыми деталями. Сначала общественность обвинила певицу в том, что в ее репертуаре были непристойные песни с нецензурной бранью. Затем - что звучали песни в истолнении "полуголой" звезды рядом с храмом, что оскорбляет чувства верующих.

Клава заявила, что ее пригласила администрация города, и место певица не выбирала. Она также опровергла, что была в полуголых нарядах, и считает, что скандал вокруг ее концерта раздут с "определенными целями", сообщает КП.

Клавдия Высокова (ее настоящие имя-фамилия) также сказала, что ее лейбл Black Star намерен разобраться с этой ситуацией в суде.

В свой манере за артистку заступился и Отар Кушанашвили: журналист заявил, что организаторы сами должны понимать, чего ожидать от выступления Клавы.

Корреспонденты КП обратились за комментарием в администрацию Владивостока. В пресс-службе журналистам объяснили, что Кока оказалась самой востребованной у молодой публики – а это основная аудитория готовящегося праздника.

Потому звезду и пригласили, а школьники – хорошо приняли. В мэрии при этом отметили, что нашумевшая песня из репертуара певицы все же не особо подходила молодежи.

"Администрация Владивостока признает, что композиция «Пьяную домой», которая попала в программу выступления, была неуместна на фестивале, организованного в рамках празднования Дня знаний. Приносим извинения горожанам. Этот опыт будет обязательно учтен при проведении подобных мероприятий", - подчеркнули представители администрации.