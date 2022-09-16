Дочерние компании «Роснефти» конфискованы правительством Германии

Клава Кока дала комметарии по поводу скандала после её концерта во Владивостоке

После выступления Клавы Коки на День знаний во Владивостоке разгневанные родители школьников подали на артистку заявление в прокуратуру с требованием проверить её по статье об оскорблении чувств верующих.

Подробнее...