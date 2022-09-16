Дочерние компании «Роснефти» конфискованы правительством Германии
Германия передала под управление собственному правительству дочерние предприятия "Роснефти".
16 сентября стало известно, что правительство Германии передало контроль над компаниями Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing своему Федеральному сетевому агентству. Данные предприятия являются дочерними компаниями российской "Роснефти".
Примечательно, что при переходе Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под полный контроль Германии немецкое правительство сослалось на местный закон об энергетической безопасности страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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