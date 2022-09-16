Германия взяла под свой контроль немецкие «дочки» российской компании «Роснефть»

Правительство Германии взяло под свой контроль немецкое подразделение российской компании «Роснефть».

16 сентября редакция Deutsche Welle сообщила, что правительство Германии передало Федеральному сетевому агентству под доверительное управление Rosneft Deutschland, являющееся немецким дочерним предприятием российской нефтяной компании «Роснефть».

В Министерстве экономики и защиты климата ФРГ пояснили, что «критически важные» предприятия и банки отказывались от сотрудничества с «дочкой» российской компании «Роснефть» в Германии, которая составляет двенадцать процентов от общего числа немецких нефтеперерабатывающих мощностей.