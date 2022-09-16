Китайскую делегацию не пустили на прощание с королевой Елизаветой II

Спикер палаты общин английского парламента Линдси Хойл отклонил просьбу китайской делегации о допуске в Вестминстер-холл, где проходит церемония прощания с королевой Великобритании Елизаветой II.

Эту информацию распространило издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в английском парламенте. Об отклонении просьбы делегации Китая о разрешении посетить Вестминстер-холл рассказал сам Линдси Хойл в ходе своего общения с парламентариями. Однако данный отказ не запрещает китайской делегации присутствовать на похоронах английской королевы в Вестминстерском аббатстве, которые состоятся в понедельник.