Китайскую делегацию не пустили на прощание с королевой Елизаветой II

Спикер палаты общин английского парламента Линдси Хойл отклонил просьбу китайской делегации о допуске в Вестминстер-холл, где проходит церемония прощания с королевой Великобритании Елизаветой II.

Эту информацию распространило издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в английском парламенте. Об отклонении просьбы делегации Китая о разрешении посетить Вестминстер-холл рассказал сам Линдси Хойл в ходе своего общения с парламентариями. Однако данный отказ не запрещает китайской делегации присутствовать на похоронах английской королевы в Вестминстерском аббатстве, которые состоятся в понедельник.

Опубликовано: Алексей Гладкий

 

 















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