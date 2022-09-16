Сивков: Россия заменит высокоточное оружие на фугасные бомбы

Заместитель главы академии ракетных войск РФ Константин Сивков рассказал о новой тактике, которую будет использовать армия России в ходе спецоперации.

16 сентября официальный представитель Академии ракетных и артиллерийских войск России Константин Сивков публично заявил, что прежняя российская тактика по лобовому применению высокоточного оружия на территории Украины утратила свою эффективность и нуждается в замене.

По мнению Сивкова, теперь Россия начнёт использовать авиацию в новых наступательных операциях на тылы противника, нанося удары по украинским военным объектам с применением фугасных бомб.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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