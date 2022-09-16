Дачные эксперты рассказали, как размножить смородину осенью

К весне черенки успеют укорениться, и с наступлением теплых дней продолжат свое активное развитие.

Если планировали увеличить посадки смородины, осень - идеальное время. Для этого в конце сентября со здоровых и урожайных кустов черной смородины нужно взять развившиеся из прикорневой зоны одревесневшие однолетние побеги диаметром около 6 мм.

Срезать их почти полностью над самой нижней почкой (на 1 см выше) — острым и чистым секатором. Побеги нарезать на черенки длиной около 15 см, в нижней части каждого сделать косой срез под нижней почкой, а сверху - срезать прямо. Для черенков взять среднюю часть побега или его основание, верхушку не использовать.

На заготовленном материале нижние листья удалить полностью, вместе с черешками. Остальные - укоратить наполовину. Затем связать черенки в пучки и нижними концами на 2 см опустить в раствор ( 50 мг индолилмасляной кислоты и 10 мг гетероауксина на 1 л воды). Сверху черенки накрыть влажной тканью и оставить на сутки.

После высадить под углом в 45-60 градусов на глубину 6 см, на расстоянии 15 см друг от друга так, чтобы нижняя из почек на поверхности была на уровне почвы.

Неглубокие траншеи для посадок подготовить заранее (за 2-3 недели). Для этого перекопать поч­ву на глубину штыка лопаты и добавить смесь перепревшего навоза с компостом. Высаженные черенки обильно полить и мульчировать слоем перегноя, соломы либо торфа в 5 см.