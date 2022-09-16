Володин: Польша существует как государство только благодаря России

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин призывает правоохранителей проверить ряд высказываний польского президента Анджея Дуды.

16 сентября спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин обратил внимание на заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Варшава надеется на получение репараций от Москвы, поскольку считает, что Россия в составе СССР нанесла ущерб Польши в годы Второй мировой войны.

По словам Володина, это утверждение должно быть проверено сотрудниками МВД РФ, поскольку именно Россия приложила все усилия для того, чтобы Польша существовала как государство, освободив её от нацистов.