В Италии семь человек погибли из-за наводнений
Сильные наводнения обрушились на регион Марке в центральной Италии. По данным гражданской защиты, за несколько часов выпало 420 миллиметров дождя.
По меньшей мере семь человек погибли в результате непогоды, которая обрушилась на центральную Италию в ночь с четверга 15 сентября на пятницу 16 сентября, затопив улицы и дома, сообщила гражданская защита.
«По данным местной префектуры, у нас есть предварительные данные о семи погибших. Только что было найдено седьмое тело», — сообщил AFP представитель главы итальянской гражданской защиты Фабрицио Курчо, подтверждая информацию итальянских СМИ.
Еще трое пропали без вести, в том числе шестилетний ребенок, который находился с матерью в машине. Последнюю спасли пожарные, но сила течения воды унесла ее ребенка, сообщает агентство AGI. Наиболее пострадавшим регионом является провинция Анкона, порт на Адриатическом море, но непогода затронула и соседний регион Умбрия.
В провинции Анкона многие районы остались без электричества и без телефонных линий, а школы в наиболее пострадавших районах будут закрыты в пятницу. По данным Corriere della Sera, в четверг вечером за два часа выпало около 400 мм дождя, что обычно выпадает в этом районе за шесть месяцев.
Опубликовано: Тарас Медведев
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