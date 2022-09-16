Республиканцы США отправляют мигрантов самолетами на шикарный курортный остров Мартас-Винъярд

С середины этой недели остров в американском штате Массачусетс оказался в центре ожесточенных споров.

Это связано с действиями губернатора Флориды Рона Де Сантиса. Республиканец, яростный критик иммиграционной политики правящих демократов, в среду без предупреждения доставил на остров самолетом несколько десятков иммигрантов.

Телевизионные камеры запечатлели примерно 50 человек из Венесуэлы и ошеломили местных политиков, которые заявили, что остров не в состоянии разместить вновь прибывших.

Другим республиканским губернаторам также неоднократно удавалось завозить мигрантов в демократические регионы страны. Губернатор Техаса Грег Эбботт, например, в четверг направил два автобуса с мигрантами к резиденции вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне.

В четверг президент США Джо Байден прокомментировал действия. Губернаторы будут использовать несправедливые средства для использования иммиграционной политики в качестве вопроса кампании перед выборами в Конгресс.

«Республиканцы играют с людьми в политику и используют их как реквизит. То, что они делают, просто неправильно, это не по-американски и безрассудно», — заявил Байден в Вашингтоне.

Компания Abbott, в штат которой прибывает большинство мигрантов из Мексики, заявляет, что с апреля она отправила 10 000 мигрантов на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго — официально для того, чтобы облегчить жизнь приграничным общинам в Техасе. Теперь ДеСантис занялся чартерными рейсами.

По словам члена парламента штата Массачусетс Дилана Фернандеса, среди новичков в Martha's Vineyard были дети. «Многие не знают, где они находятся», — написал Фернандеш в Twitter .

Очевидно, людям сказали, что они получат дома и работу на Винограднике Марты. Республиканцы, «называющие себя христианами», используют их «как персонажей в политической игре», сказал Фернандеш. «Это зло и бесчеловечно».