ШОС начал процедуру включения Беларуси в организацию
Президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев рассказал, что процедура предоставления Беларуси членства в организации уже началась.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что процесс присоединения Республики Беларусь к Шанхайской организации сотрудничества уже начат.
"Мы уже начали процесс включения Беларуси в ШОС", — сказал Миризеев.
Ранее сообщалось о подписании меморандума о предоставлении статусов партнеров организации Египту и Катару. В ближайшее время аналогичный статус получат ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Мальдивы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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