ШОС начал процедуру включения Беларуси в организацию

Президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев рассказал, что процедура предоставления Беларуси членства в организации уже началась.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что процесс присоединения Республики Беларусь к Шанхайской организации сотрудничества уже начат.

"Мы уже начали процесс включения Беларуси в ШОС", — сказал Миризеев.

Ранее сообщалось о подписании меморандума о предоставлении статусов партнеров организации Египту и Катару. В ближайшее время аналогичный статус получат ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Мальдивы.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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