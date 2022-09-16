ШОС начал процедуру включения Беларуси в организацию

Президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев рассказал, что процедура предоставления Беларуси членства в организации уже началась.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что процесс присоединения Республики Беларусь к Шанхайской организации сотрудничества уже начат.

"Мы уже начали процесс включения Беларуси в ШОС", — сказал Миризеев.



Ранее сообщалось о подписании меморандума о предоставлении статусов партнеров организации Египту и Катару. В ближайшее время аналогичный статус получат ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Мальдивы.