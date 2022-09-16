Путин: Россия бесплатно передаст 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам
Владимир Путин заявил о готовности России передать удобрения нуждающимся государствам.
16 сентября во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин публично заявил, что Россия готова передать 300 тысяч тонн сельскохозяйственных удобрений нуждающимся странам, поскольку российские удобрения всё равно заблокированы в портах и не могут быть экспортированы на Запад.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что считает целесообразным допуск российских удобрений на мировые рынки для предотвращения глобального голода в 2023 году.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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