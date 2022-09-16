Опытные туристы предостерегли от нарушения непривычных для европейца правил Саудовской Аравии

Это очень закрытая страна, куда не так просто попасть, но куда сложнее соблюсти нормы поведения арабского мира.

Саудовская Аравия - одна из самых закрытых стран мира, куда трудно попасть и еще труднее не преступить там нормы поведения в арабском мире.

Что можно и что нельзя делать туристам в Саудовской Аравии? Нередко гости страны стараются сблизиться с местными жителями, облачаются в их национальную одежду. Но не здесь.

Дело в том, что в Саудовской Аравии у национальной одежды есть ряд специальных узоров и элементов, указывающих на сословие человека, его принадлежность к определенному роду. Нарядившись в такую одежду, иностранец способен оскорбить местных жителей, даже не зная об этом.

Хотя запрет на фотосъемку в стране отменен, местные жители все равно относятся к ней негативно. Особенно, если речь идет о портретной сьемке, фотографировании домов, личных вещей, предметов быта. Не зная об этом, можно нарваться на большие проблемы - вплоть до ареста.

Желательно не приезжать в Саудовскую Аравию и в период рамадана и иных священных мусульманских праздников.

В это время саудовцы очень строго следуют учениям ислама, потому ярко одетый европейский турист может показаться непрошеным гостем на территории священного мусульманского государства. Еще один минус для путешествий в рамадан - в миллионах паломников, устремляющихся в Саудовскую Аравию для поклонения Аллаху.

Женщинам не стоит надевать там короткие шорты или юбки даже средней длины. Тело по законам ислама должно быть покрыто. Если это правило нарушить, то могут и арестовать.

Нужно помнить, что алкоголь в Саудовской Аравии - под строгим запретом. Здесь строго относятся к нарушителям сухого закона, потому наказание смельчакам, рискнувшим выпить, будет суровым. Депортация либо запрет на повторный въезд – самое меньшее, что может грозить пьющему туристу.