Олаф Шольц убеждён, что при президентстве Владимира Путина Россия будет оппонировать Североатлантическому альянсу и ЕС.

16 сентября канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что при власти Владимира Путина Россия всегда будет противопоставлять себя НАТО и Евросоюзу, поскольку Путин не признаёт ключевую роль данных организаций на международной политической арене. По мнению Шольца, российский президент с первых своих дней у власти "сражался" с ЕС и Североатлантическим альянсом.

Также Олаф Шольц публично заявил, что международное содружество должно быть готово к тому, что Россия будет проявлять больше агрессии по отношению к Европейскому союзу.