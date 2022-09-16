Шольц: при Путине Россия будет сражаться с НАТО и Евросоюзом
Олаф Шольц убеждён, что при президентстве Владимира Путина Россия будет оппонировать Североатлантическому альянсу и ЕС.
16 сентября канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что при власти Владимира Путина Россия всегда будет противопоставлять себя НАТО и Евросоюзу, поскольку Путин не признаёт ключевую роль данных организаций на международной политической арене. По мнению Шольца, российский президент с первых своих дней у власти "сражался" с ЕС и Североатлантическим альянсом.
Также Олаф Шольц публично заявил, что международное содружество должно быть готово к тому, что Россия будет проявлять больше агрессии по отношению к Европейскому союзу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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