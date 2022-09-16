Лукашенко назвал приоритеты Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества

Александр Лукашенко рассказал о целях Беларуси при вступлении в ряды стран ШОС.

16 сентября прибывший в Узбекистан на саммит ШОС Александр Лукашенко сообщил, что приоритетами Беларуси при вступлении в организацию будут международное сотрудничество с её членами и совместное противодействие угрозам Шанхайской организации сотрудничества.

Такими угрозами Лукашенко обозначил международный терроризм и попытки западных партнёров вмешиваться в государственные дела суверенных государств.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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