Первые гастроли Элтона Джона по СССР могли сорваться из-за запрещенной советскими властями песни

По словам рок-звезды, гастрольный тур по Советскому Союзу в 1979 году был для него самым счастливым и запоминающимся.

Накануне своей первой поездки в Союз знаменитый британский рок-вокалист испытывал ужас от того, что в стране за железным занавесом его никто не знает.

У него было запланировано 4 концерта в Ленинграде и 4 - в Москве. Он очень боялся, что все может пойти не так, как задумано, и до последней минуты надеялся, что гастроли отменятся.

Тем не менее 21 мая 1979 года он и его напарник, барабанщик и перкуссионист Рэй Купер, исполнили в Ленинградском БКЗ "Октябрьский" сет из 30 песен, куда вошли легендарные каверы "Битлз" и культовая песня "Back in the U.S.S.R.", которую ему категорически запретило играть советское политбюро.

Но певец все же включил запрещенную композицию в попурри на бис, что грозило ему отменой следующих 7 концертов.

К счастью, все сложилось хорошо, и гастроли продолжились. Элтон завоевал публику, которая до этого его совсем не знала, исключительно своим мастерством и талантом.

Поначалу зрители приняли его настороженно, но после концерта огромная толпа людей собралась перед входом в зал и, выкрикивая имя певца, не уходила, пока Элтон и Рэй не показались в окне гримерки.

Милиция, находившаяся рядом, даже не решилась ничего предпринять, чтобы успокоить зрительские эмоции.

Как писал потом один из лондонских репортеров, очевидно, советские власти решили сделать своего рода "послабление" западному рок-вокалисту и уступку западной культуре и таким образом показать свою "демократичность".

Элтон Джон был очень растроган искренним приемом советской публики и впоследствии признавался, что вернулся на родину "с русской весной в душе".

После того, как Советский Союз перестал существовать, певец выступал с концертами в России больше 30 раз, потому что на всю жизнь приятно впечатлился своей первой поездкой в эту страну.