В Китае сгорел небоскрёб провайдера China Telecom

В городском округе Чанша в китайской провинции Хуань почти дотла сгорел небоскрёб крупнейшего провайдера China Telecom.

В пятницу днём, 16 сентября 2022 года, в административном центре провинции Хунань Чанша в Китайской Народной Республике в двухсотметровом небоскрёбе крупнейшего провайдера China Telecom возникло возгорание, которое быстро распространилось по фасаду небоскрёба, охватив более десяти этажей.

На место крупнейшего пожара прибыло триста пожарных и сорок единиц техники, которые в настоящее время безуспешно пытаются локализовать огонь в здании, которое сгорело почти дотла.

Отмечается, что в небоскрёбе хранились 35 тонн топлива для серверов, из-за чего огонь быстро распространился по фасаду. На данный момент точное количество жертв и пострадавших неизвестно.