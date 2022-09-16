В Китае сгорел небоскрёб провайдера China Telecom
В городском округе Чанша в китайской провинции Хуань почти дотла сгорел небоскрёб крупнейшего провайдера China Telecom.
В пятницу днём, 16 сентября 2022 года, в административном центре провинции Хунань Чанша в Китайской Народной Республике в двухсотметровом небоскрёбе крупнейшего провайдера China Telecom возникло возгорание, которое быстро распространилось по фасаду небоскрёба, охватив более десяти этажей.
На место крупнейшего пожара прибыло триста пожарных и сорок единиц техники, которые в настоящее время безуспешно пытаются локализовать огонь в здании, которое сгорело почти дотла.
Отмечается, что в небоскрёбе хранились 35 тонн топлива для серверов, из-за чего огонь быстро распространился по фасаду. На данный момент точное количество жертв и пострадавших неизвестно.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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