Убит заместитель мэра Бердянска по ЖКХ Бойко и его жена
Украинские войска убили заместителя мэра Бердянска по жилищно-коммунальным услугам Олега Бойко и его супругу.
16 сентября российские и украинские Telegram-каналы сообщили, что диверсионно-разведывательные группы армии Украины совершили двойное убийство в Бердянске, убив заместителя мэра Олега Бойко и его супругу.
Известно, что Бойко помогал главе Бердянска в делах ЖКХ, а его жена осуществляла подготовку к проведению референдума о вхождении города в состав России.
В тот же день армия Украины совершила серию ракетных атак на здание временной гражданской администрации Херсона, убив водителя главы департамента труда.
Также ВСУ убили генпрокурора ЛНР, подорвав СВУ в его кабинете.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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