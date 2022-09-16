Убит заместитель мэра Бердянска по ЖКХ Бойко и его жена

Украинские войска убили заместителя мэра Бердянска по жилищно-коммунальным услугам Олега Бойко и его супругу.

16 сентября российские и украинские Telegram-каналы сообщили, что диверсионно-разведывательные группы армии Украины совершили двойное убийство в Бердянске, убив заместителя мэра Олега Бойко и его супругу.

Известно, что Бойко помогал главе Бердянска в делах ЖКХ, а его жена осуществляла подготовку к проведению референдума о вхождении города в состав России.

В тот же день армия Украины совершила серию ракетных атак на здание временной гражданской администрации Херсона, убив водителя главы департамента труда.

Также ВСУ убили генпрокурора ЛНР, подорвав СВУ в его кабинете.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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