Украинские войска убили заместителя мэра Бердянска по жилищно-коммунальным услугам Олега Бойко и его супругу.

16 сентября российские и украинские Telegram-каналы сообщили, что диверсионно-разведывательные группы армии Украины совершили двойное убийство в Бердянске, убив заместителя мэра Олега Бойко и его супругу.

Известно, что Бойко помогал главе Бердянска в делах ЖКХ, а его жена осуществляла подготовку к проведению референдума о вхождении города в состав России.

В тот же день армия Украины совершила серию ракетных атак на здание временной гражданской администрации Херсона, убив водителя главы департамента труда.

Также ВСУ убили генпрокурора ЛНР, подорвав СВУ в его кабинете.