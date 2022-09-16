В СМИ просочилась дата свадьбы дочери Дмитрия Пескова

Тайну 24-летней Елизаветы раскрыл экс-главред журнала Tatler Романовский, он рассказал, что девушка выходит замуж за 34-летнего бизнесмена.

Слухи о свадьбе дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова появились еще в прошлом году, однако тогда Елизавета их опровергла, сообщает СтарХит.

Но теперь об этом сообщил бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.

«Эксклюзив. Лиза Пескова выходит замуж. Избранник 24-летней дочери пресс-секретаря президента РФ - 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов, выходец из влиятельного чеченского тейпа", - написал Ариан в соцсетях.

Он уточнил, что пара встречается больше трех лет, а свадьба пройдет "в красивую дату — 01.10.2022". По словам Романовского, друзья жениха и невесты уже получили приглашения. Церемония пройдет в Москве.

Сама Елизавета, как отмечает СтарХит, эту информацию пока не комментирует. Впрочем, девушка, как известно, подробностями личной жизни делиться с общественностью не любит.