Венесуэла обладает самыми богатыми залежами нефти в мире
По запасам "черного золота" эта южноамериканская страна превосходит Ближний Восток и Россию вместе взятые.
Бог наделили эту страну пятью огромнейшими месторождениями нефти.
Центром ее добычи является бассейн Маракайбо, где были обнаружены первые нефтяные залежи. Этому бассейну уделяется главное внимание.
Основой происхождения большинства венесуэльских нефтяных месторождений послужила формация Ла-Луна, формировавшаяся в морской бескислородной среде в меловой период.
Большая часть ценных углеводородов в этих отложениях образовалась из бактерий, водорослей и планктона.
Накопление углеводородов в Венесуэле в таких громадных количествах происходит благодаря практически идеальным геологическим условиям.
Природная порода этих мест позволила сформировать великолепные природные резервуары для хранения нефти и пути для ее дальнейшей миграции.
Правда, большая часть венесуэльского "черного золота" - тяжелая и требует трудоемкой дополнительной очистки, из-за чего с ней дорого работать.
Поэтому нефтеперерабатывающие компании ценят ее не так высоко, как более чистую нефть из других стран.
Хотя на сегодняшний день страна лидирует по нефтяным месторождениям, жизнь венесуэльцев от этого не улучшается - здесь очень низкий уровень жизни, высокая преступность и постоянная инфляция.
Опубликовано: Наталья Павлова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Небоскрёб China-telecom сгорел в Китае за 20 минут от начала пожара
Стрельба китайцев по облакам серебряными пулями, чего хотели добиться жители Поднебесной
Папа Римский Франциск назвал Запад величайшим кладбищем человечества
Рогов рассказал о причине прогремевшего в Мелитополе мощного взрыва
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации в центре Херсона