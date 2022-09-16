Бабье лето: что служит причиной этого явления
Практически во время каждой календарной осени случаются периоды потепления, когда светит Солнце и наступают теплые, почти летние, деньки. Этот период сентября или октября принято называть бабьим летом.
Причина наступления бабьего лета кроется в атмосферных процессах, вернее в постоянном возникновении областей повышенного и пониженного давления, которые называются антициклонами и циклонами.
Области повышенного давления (антициклоны) приносят ясную солнечную погоду, которая летом приводит к чрезвычайно жаркой погоде, а осенью, вследствие сокращающегося светового дня дает возможность хорошего прогрева воздуха и почвы.
Поскольку в конце сентября в регионах близких к Москве среднесуточная температура снижается ежедневно примерно на 1,5 градуса, то возврат теплых дней напоминает приход лета. Вот и появилось символичное название.
Опубликовано: Staalker
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