Чем заняться на даче в сентябре: обработка плодовых кустов и деревьев
Чем заняться на даче в сентябре: профилактическая обработка плодовых кустов и деревьев
Препарат отечественного производства, предназначен для борьбы с паразитами. Он не накапливается в плодах и безопасен для людей и природы.
Средство подходит для обработки деревьев и кустов. Лучше делать это перед дождем, а вот насчет температурных показателей строгих ограничений нет.
Опрыскивания надо проводить утром до десяти часов и после шести вечера.
"Батрайдер" помогает бороться с тлей, щитовкой, цветоедом, вишневой мухой, долгоносиком, колорадским жуком и его личинками, хлопковой совкой, листоверткой и не только с ними.
Отдельно стоит остановиться на таких видах вредителей, как репная белянка, капустная моль, совка, крестоцветные блошки.
Посев сидератов (горчица, рапс, масленичная редька) после осеннего сбора урожая нередко приводит к размножению крестоцветных блошек.
Сидеративные культуры - это безусловно очень хорошо, они улучшают структуру почвы, дают обильную зеленую массу, холодоустойчивы.
И все же все эти растения - крестоцветные, поэтому и вредителей с капустой и редисом имеют одинаковых.
Чтобы избавить себя в новом дачном сезоне от этих паразитов, следует обработать высаженные сидераты "Батрайдером".
Препарат подходит для профилактических обработок и непосредственно для выведения выявленных вредителей.
В повторных обработках растения не нуждаются, достаточно одной. И после этого огородные культуры будут защищены две недели от личинок и взрослых особей паразитов.
Согласно упаковке, ожидаемый эффект можно получить через 20-30 дней.
Начинать борьбу с вредителями надо, не дожидаясь их появления. Вот почему осенняя обработка очень важна - весной паразиты не будут досаждать огородным культурам или же вредителей станет намного меньше.
Опубликовано: Храмова Оксана
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