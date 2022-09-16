Рогов рассказал о причине прогремевшего в Мелитополе мощного взрыва

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал об уничтожении взрывоопасных предметов в Мелитополе.

16 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале рассказал о подробностях прогремевшего одиночного взрыва в Мелитополе Запорожской области.

Рогов утверждает, что в ходе мероприятий по обследованию Мелитополя на наличие взрывоопасных предметов на территории города, сапёры инженерных войск обнаружили схрон с предметами, содержащими взрывчатое вещество, часть из которых обезвредили непосредственно на месте обнаружения, что и стало причиной прогремевшего взрыва.

Запорожский политик отметил, что ещё одну часть найденных взрывоопасных предметов обезвредят на другом участке, поэтому призвал местных жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие при следующем контролируемом взрыве, который также будет сопровождаться характерным звуком.