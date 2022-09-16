CNN: Белый дом разочарован отсутствием эффектов от санкций против России

Правительство США разочаровано тем, что введённые против России санкционные ограничения оказались неэффективными.

16 сентября американский телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленные источники, заявил о том, что Белый дом всерьёз озадачен тем, что все введённые против России экономические и политические меры не продемонстрировали ожидаемой эффективности.

Отмечается, что власти Соединённых Штатов особенно огорчены тем, что блокировка SWIFT для российских банков не смогла разрушить экономику Российской Федерации, невзирая на обещания Байдена «задушить» её санкциями.