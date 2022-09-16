Число погибших при обстреле администрации Херсонской области достигло трёх
В результате ракетного удара со стороны ВСУ администрации Херсонской области скончались три человека.
16 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на представителя херсонских экстренных служб, сообщило о том, что в результате произошедшего этим днём ракетного удара украинской стороны по зданию администрации Херсонской области погибли три человека, двое из которых оказались случайными прохожими.
Также сообщается о 13 людях, получивших ранения различной степени тяжести, которые были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения прибывшими на место взрыва бригадами скорой помощи.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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