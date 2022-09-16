Садоводы объяснили, почему черенки винограда надо заготавливать с осени и как это влияет на урожайность

Такая технология позволяет сэкономить время весной, обеспечить лучшую приживаемость и более ранние всходы культуры.

Черенки винограда (чубуки) заготавливать нужно до наступления заморозков, примерно через 2-3 недели после опадания листвы (начало октября).

Для этого выбрать на здоровом кусте хорошо развитую за лето лозу: однородного цвета, без повреждений и признаков поражения болезнями, диаметром 5-8 мм.

Проверить лозу на зрелость можно при помощи йода: для этого нужно опустить срезом в 1%-ный раствор йода и следить, как изменится ее окраска. Если побег недозревший, он останется светло-зеленым. А если подходящий для черенкования - станет темно-фиолетовым.

Взять среднюю часть ветки (начиная с 4-го глазка), обрезать оставшиеся листья, усики и пасынки, разделить секатором на черенки с 3-4 глазками.

Чтобы чубуки дожили до весны, их надо напитать влагой. Для этого полностью погрузить материал в емкость с холодной водой и выдержать сутки.

После этого черенки обеззаразить: тщательно обработать раствором медного купороса (1 ч.л. на стакан воды) из пульверизатора или опустить в раствор марганцовки на полчаса (полностью).

Такая обработка защитит от появления плесени и грибка во время хранения. После этого дать просохнуть. Хранить заготовки в нижнем ящике холодильника при температуре +2...5 °С, плотно завернутыми в сухую газету или упаковочную бумагу, а сверху — упакованными в полиэтиленовый пакет.

Примерно раз в месяц черенки нужно проверять. При появлении плесени черенки надо тщательно промыть и обеззаразить раствором марганцовки либо медного купороса.

Если они подсохли - опустить в емкость с водой на 6 часов, просушить. Затем снова отправить на хранение до середины-конца февраля. В конце зимы можно занять укоренением. а весной - высадить. Такие технологии дают отличный урожай.