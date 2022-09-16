Макс Барских отменил концерт в Азербайджане и выразил поддержку Армении

Украинского певца назвали обманщиком и «лжецом» после того, как он отменил свой концерт в Азербайджане.

Макс Барских написал в соцсетях о том, что отменяет концерт в Баку, который был запланирован на декабрь этого года. Причиной такого решения стал конфликт Азербайджана и Армении, сообщает Рамблер.

«Мы приняли решение об отмене концерта в Азербайджане. Любая страна, которая позволяет себе агрессию против другой страны - не место для моих концертов», — заявил исполнитель.

После этого заявления организаторы несостоявшегося выступления отметили, что они сами закрыли продажу билетов, и отменили шоу Барских еще до его публикации. Причина - в том, что ранее певец разместил пост в поддержку Армении, после этого граждане Азербайджана потребовали отмены его выступления.

Организаторы также уточнили, что причина позиции Барских - его «дружба с армянином». При этом они назвали артиста «лжецом»:

«После провокационной публикации Макса Барских в поддержку Армении компания iticket и организаторы мероприятия в 09:10 закрыли продажу билетов, и отменили концерт», - рассказали организаторы.

Ранее Макс Барских поменял свой псевдоним на Mick Sunday, под которым он планирует выпускать композиции на английском языке.