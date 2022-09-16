Человек не может идти прямо в отсутствие ориентиров, и вот в чем причина этого
По распространенному мнению там где нет никаких ориентиров, человек сбивается с прямолинейного пути и начинает двигаться по кругу большого радиуса. А все потому что ноги немного различаются по длине.
Человеческий вестибулярный аппарат способен чувствовать различные повороты тела, но, чтобы сделать их точную компенсацию, требуется нечто вроде сумматора, а такого органа у людей нет.
Небольшие повороты в обязательном порядке возникают при каждом шаге.
Точно их скомпенсировать не удается, поэтому со временем накапливается ошибка. Из-за нее и происходит отклонение от прямолинейного маршрута.
Согласно проведенного в 2009 году люди, вынужденные идти по лесу или пустыне в пасмурную погоду, обязательно теряли направление.
Правда траектория их движения представляла не окружность, самопересекающуюся ломаную.
Опубликовано: Staalker
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