Путин: Россия сделает всё для скорейшей остановки спецоперации в Украине
Владимир Путин заявил о желании России приложить максимум усилий для прекращения военной спецоперации.
Во время переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Владимир Путин публично заявил, что Россия готова сделать всё для скорейшего завершения конфликта в Украине, однако украинское правительство осознанно отказалось от переговоров с Москвой, намереваясь добиться всех целей военными средствами.
По словам Путина, он обязуется информировать индийского премьера о ходе СВО на территории Украины и о статусе переговорного процесса между Москвой и Киевом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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