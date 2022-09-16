Путин: Россия сделает всё для скорейшей остановки спецоперации в Украине

Владимир Путин заявил о желании России приложить максимум усилий для прекращения военной спецоперации.

Во время переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Владимир Путин публично заявил, что Россия готова сделать всё для скорейшего завершения конфликта в Украине, однако украинское правительство осознанно отказалось от переговоров с Москвой, намереваясь добиться всех целей военными средствами.

По словам Путина, он обязуется информировать индийского премьера о ходе СВО на территории Украины и о статусе переговорного процесса между Москвой и Киевом.