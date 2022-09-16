На чем крепилась любовь таких разных внешне и по характеру актеров Льва Дурова и Ирины Кириченко

Фанаты называли эту пару одной из самых необычных в советском и российском кинематографе: он маленький и лысеющий, а она высокая и статная.

Загадка супружеского союза Льва Дурова и Ирины Кириченко вызывала интерес у многих. Некоторые даже напрямую задавали жене-красавице вопрос: что она нашла в маленьком, лысеющем мужчине? Загадки никакой не было: они просто искренне любили друг друга.

Лев Дуров очень гордился своей женой и любил вспоминать, как он потерял голову, только ее увидев. Актер стал ухаживать за Ириной - бился за её внимание целых два года!

Однажды, чтобы произвести на любимую впечатление, надел зеленую фетровую шляпу. И робко спросил, понравилось ли ей? Ирина ответила: "Как де...мо под лопухом". Больше шляпу Лев не надевал.

Но, как бы там ни было, девушка не устояла перед самоотверженностью мужчины, и из всех претендентов выбрала Дурова. Они стали парой на долгие 57 лет. Жили по-разному, порою трудно, но при этом никогда не ссорились.

У Льва Константиновича была уникальная особенность - любую сложную ситуацию так повернуть, что она покажется смешной. Кинокритики справедливо называли талантливого актёра трагиклоуном - таким он был и в реальной жизни.

Когда единственную дочь пары Екатерину оставил муж (Сергей Насибов ушёл к Наталье Гундаревой), Лев Константинович развлекал дочь, пока та не стала смеяться.

Огромное чувство ответственности за семью - ведущее качество Льва Дурова. Он был любящим отцом, заботливым дедом внукам Кате и Ване.

Всю жизнь любил свою Ирочку, не стыдился ей помогать по дому и был крайне неприхотлив. Супруги всё делали вместе: работали и отдыхали, растили дочь, гордились её успехами в кино и театре.

Лев Константинович много раз доказал Ирочке любовь и преданность. Ирина Николаевна в 79 лет упала, и сломала шейку бедра. Целых два года она была без движения, и муж ухаживал за женой со всей трогательностью и нежностью, на какую был способен.

Когда Ирина ушла из жизни, он сказал дочери, что любовь к ней все равно не умерла. Свою верную спутницу Лев Дуров пережил всего на 4 года.

Актер продолжал работать до самого своего конца, он снялся в 200 кинофильмах, был ярким театральным артистом, а также талантливым режиссёром–постановщиком.