WP: новое заявление Путина и Си Цзиньпина не обещают Западу ничего хорошего
Издание The Washington Times утверждает, что совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС в Узбекистане угрожает коллективному Западу.
16 сентября обозреватель газеты Washington Times Билл Герц сообщил, в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением, пообещав укреплять российско-китайские отношения. По мнению Герца, данные слова являются тайным сигналом для США и реально беспокоят политиков в Вашингтоне.
В той же статье для WT бывший глава разведчиков Тихоокеанского флота Джим Фанелл подытожил, что новые совместные слова Си Цзиньпина и Путина не обещают Западу ничего хорошего.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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