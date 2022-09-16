Диана Черчилль: как сложилась жизнь любимой дочери величайшего политика Англии

Уинстон Черчилль, кроме сигар и коньяка, очень любил свою супругу Клементину, подарившую политику 5 детей. И его главной любимецей стал первый ребенок дочь Диана.

Девочка с младенчества отличалась красотой, а вскоре у нее проявился и актерский талант. Местом ее учебы стали самые престижные учебные заведения на родине и во Франции. А повзрослев она начала обучение в Королевской академии драматического искусства.

В 23 года Диана, после стремительного романа стала супругой мистера Джона Бейли, с которым развелась спустя 3 года. Практически сразу был зарегистрирован новый брак, на сей раз с бароном Дунканом Сэндисом. В супружестве с ним родилось 3 детей.

С 1946 года Диана начинает активно сопровождать отца в его поездках по планете, фактически превратившись в его правую руку. В 1960 году новый развод и вступление в благотворительное общество Самаритяне.

Однако постоянные нервные срывы истощили Диану психологически, кончина наступила в 1963 году из-за приема летальной дозы успокоительного.