Любовь Успенская прогнала команду своих директоров и менеджеров
Певица призналась, что переоценка ценностей и понимание, кто есть кто, у нее произошли в период пандемии.
Любовь Успенская рассказала, что выгнала работавших на нее специалистов, сообщает Рамблер.
По словам певицы, на такой шаг ее подтолкнул период самоизоляции.
«Я увидела негодяев, которые меня окружали. И полностью выгнала из дому эту шайку, поменяла директоров, а также пресс-секретарей, менеджеров. Со мной теперь лишь надежные люди, и все на своих местах», — поделилась Любовь.
К Успенской также пришло понимание, что она напрасно четыре раза выходила замуж.
«Как только последнего мужа выгнала, у меня сразу появилось большое желание творить. Появилось чувство свободы, и я, как птица, теперь летаю», — призналась артистка.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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