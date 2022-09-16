Простая процедура снижает смертность от Covid-19 в восемь раз

Это открытие сделали специалисты из американской Джорджии. Процедура доступна абсолютно всем, и ее можно делать даже в домашних условиях.

Сотрудники медицинского колледжа Джорджии доказали, что если проводить эту процедуру при первых симптомах Covid-19, то риск госпитализации и смертельного исхода из-за заболевания упадет в восемь с половиной раз!

Речь идет об обычном промывании носа раствором на основе кипяченой либо дистилированной воды с добавлением соли и соды.

Этот абсолютно безопасный, дешевый и простой вид профилактики доказал свою высочайшую эффективность.

Его опробовали еще тогда, когда о создании противоковидных вакцин приходилось только мечтать.

Дело в том, что слабый солевой раствор блокирует внедрение остроконечного вируса в человеческую клетку через мембранные белки - рецепторы АСЕ2, большинство из которых сосредоточены во рту, носу и легких.

Простое промывание не только спасает от риска смерти, оно помогает значительно сократить время болезни.