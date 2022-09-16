Bloomberg: Эрдоган на встрече с Путиным попросит о 25-процентной скидке на газ
Президент Турции Эрдоган планирует в ходе беседы с Владимиров Путиным попросить скидку на газ.
Информационное агентство Bloomberg сообщает, что сегодня президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, намерен запросить 25%-ю скидку на газ. Как сообщают СМИ встреча лидеров двух стран состоится на полях саммита стран членов Шанхайской организации сотрудничества, который проходит сейчас в Самарканде.
Также на сайте агентства в сообщении говорится о том, что Эрдоган и Путин обсудят возможность оплаты счетов за российский газ турецкой стороной не только в рублях ,но частично в лирах.
Опубликовано: Елена Калиновская
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Bloomberg: Эрдоган на встрече с Путиным попросит о 25-процентной скидке на газ
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