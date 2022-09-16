В чем секрет шапок-петушков, которые имели бешеный успех в 80-е, а сейчас возвращаются снова

В Советском Союзе такие головные уборы носили парни и девушки, желающие оставаться в тренде, они нравились и людям постарше.

Первыми в СССР шапки с квадратным верхом надели мужчины, а затем они приглянулись и женщинам. Из-за того, что верх таких головных уборов чем-то напоминал петушиные гребешки, их и стали называть «петушками».

Девушки пришивали к шапкам еще и помпон, который свисал на веревочке. Многие отрывали помпоны, оставляя одну веревочку, но и это считалось очень крутым.

На первых порах достать модную шапку-петушок было сложно, но вскоре советская промышленность наладила их производство, и хорошая половина всего населения СССР стала ходить в таких головных уборах.

Расцветки «петушков» были разными, многие шапки украшали надписи «Спорт», «Москва», «Зима» или другие. В ходу был также орнамент «ёлочка».

А придумали такие удобные шапки финны. Советские дизайнеры творчески скопировали их с журналов моды Финляндии, добавили свои акценты, шапки получились на славу.

Кроме удобства, шапки-петушки отличали невысокая цена, надёжная защита от холода. Немалую роль в их популяризации сыграли спортсмены. В Советском Союзе спортсмены были кумирами молодёжи, и все хотели быть на них похожими - хотя бы тем, чтобы носить шапку, как у чемпиона.

Со временем мода на шапки-петушки прошла, однако недавно модельеры опять заговорили о возвращении на подиум таких головных уборов. Ассортимент моделей шапок сегодня огромный, но наверняка и шапки-петушки найдут в них свое место, а впоследствии - и новых хозяев.