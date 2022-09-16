Украинским госслужащим, получившим российский паспорт грозит до 15 лет тюрьмы

Кабинет министров Украины согласовал проект закона о введении уголовной ответственности за получение российского паспорта.

Министр реинтеграции Украины Ирина Верещук сегодня сообщила о том, что украинским госслужащим, получившим российский паспорт грозит тюремное заключение сроком от десяти до пятнадцати лет. Пропаганда российского гражданства будет наказываться украинскими властями на срок от пяти до восьми лет тюрьмы. Это следует из сообщения ТАСС.

Ранее сообщалось, что здание в котором выдавались российские паспорта подверглось обстрелу со стороны военных сил Украины. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий утверждает, что несмотря на угрозы Киева, жители освобожденных украинских территорий активно получают российские документы.