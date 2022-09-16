Россияне проявляют чудеса изобретательности, чтобы спрятать евро от финских таможенников
Путешествовать российским туристам становится все сложнее, поэтому приходится как-то "выкручиваться".
Туристы из России научились прятать евро от финских таможенников при возвращении из Финляндии в Россию.
Они закапывают деньги в приграничной лесополосе недалеко от пункта перехода.
Деньги кладут в целлофановый пакет, затем помещают в пластиковую бутылку, после чего закапывают. Место "схрона" фотографируют и сохраняют координаты, чтобы потом не забыть его.
Предполагается, что в следующий свой приезд в Финляндию турист сможет откопать свои деньги и воспользоваться ими уже на территории страны пребывания.
В последнее время Финляндия значительно ужесточила правила досмотра россиян при въезде.
Вот почему российские туристы прибегают к таким "фокусам" на границе.
Опубликовано: Наталья Павлова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин: Россия сделает всё для скорейшей остановки спецоперации в Украине
Путин: если Европе тяжело, нужно снять санкции с «Северного потока-2»
Путин: Россия бесплатно передаст 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам
Путин обвинил Зеленского в отказе от личных переговоров «один на один»
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова