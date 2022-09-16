Россияне проявляют чудеса изобретательности, чтобы спрятать евро от финских таможенников

Путешествовать российским туристам становится все сложнее, поэтому приходится как-то "выкручиваться".

Туристы из России научились прятать евро от финских таможенников при возвращении из Финляндии в Россию.

Они закапывают деньги в приграничной лесополосе недалеко от пункта перехода.

Деньги кладут в целлофановый пакет, затем помещают в пластиковую бутылку, после чего закапывают. Место "схрона" фотографируют и сохраняют координаты, чтобы потом не забыть его.

Предполагается, что в следующий свой приезд в Финляндию турист сможет откопать свои деньги и воспользоваться ими уже на территории страны пребывания.

В последнее время Финляндия значительно ужесточила правила досмотра россиян при въезде.

Вот почему российские туристы прибегают к таким "фокусам" на границе.