Министры Франции, Польши и ФРГ просят ЕС пересмотреть отношение к России

Главы Министерств по европейским делам от Германии, Франции и Польши просят лидеров Евросоюза пересмотреть принципы отношения с Россией.

16 сентября пресс-служба немецкого Министерства иностранных дел сообщила, что министры ЕС от Франции, Польши и Германии призывают администрацию Европейского союза максимально быстро выработать новые основополагающие принципы взаимоотношений между Брюсселем и Москвой.

Также министры европейских дел от Польши, Германии и Франции призывают партнёров по Евросоюзу оказать содействие в восстановлении Украины.