Россия вошла в пятерку стран, которые, по версии Business Insider, можно считать непобедимыми

США, Россия, Китай, Индия, Афганистан - эти государства, по мнению зарубежного новостного портала, являются неподбедимыми.

И вот как Business Insider обосновывает свой выбор:

«Эти страны способны проецировать силу за пределы своих границ: глобально, как США, или регионально, как Иран. Когда дело доходит до необходимости защищать свою родную территорию, эти страны просто не собираются сдаваться»

Далее автор материала подробнее останавливается на каждой из приведенных стран, объясняя их преимущества.

Армию Америки издание определило как самую подготовленную во всем мире, и сформирована она из «очень яростно настроенных проамериканских людей».

Как считает зарубежный новостной источник, нападающим на США нужно будет иметь дело не только с военными, но и непосредственно с гражданами - со всеми 330 миллионами жителей страны.

Если каким-то чудом будет установлен контроль над гражданским населением, захватчику нужно будет еще умудриться удержать завоеванную территорию.

Риск быть убитым у недоброжелателя очень велик: в Америке оружия больше, чем самих граждан.

С Китаем все проще и его стратегическое преимущество очевидно само по себе - страну трудно заполучить по причине чрезмерной плотности населения.

Что касается Индии, то тут секрет неуязвимости Business Insider видит в особенностях природного ландшафта. Северо-восточная часть страны представлена гималайскими горными перевалами.

Половина северо-западных регионов - это сухие пустыни. Юго-восточная часть Индии - область, сложная для высадки десанта, причина кроется во влажной тропической среде.

А как же Афганистан, в чем тут успех секрета?

«Что делает Афганистан таким трудным для захвата и удержания, так это прежде всего местность. Это гигантская пустыня, окруженная одними из самых высоких гор в мире. Любая армия может просто исчезнуть в горах»

И наконец - Россия. Вторжение в эту страну - задача не из легких. Одна знаменитая русская зима чего стоит!