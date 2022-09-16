Путин «понизил в должности» опоздавшего на встречу Эрдогана
16 сентября Владимир Путин назвал президента Турции Тайипа Эрдогана премьер-министром.
Вечером пятницы стартовали переговоры Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, куда оба лидера прибыли днём ранее. Перед началом переговоров Эрдоган заставил Путина себя ждать, придя на встречу с опозданием.
Сразу же после начала переговоров Владимир Путин обратился к Тайипу Эрдогану, не сказав ни слова про опоздание, однако назвал турецкого лидера премьер-министром, а не президентом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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