Путин «понизил в должности» опоздавшего на встречу Эрдогана

16 сентября Владимир Путин назвал президента Турции Тайипа Эрдогана премьер-министром.

Вечером пятницы стартовали переговоры Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, куда оба лидера прибыли днём ранее. Перед началом переговоров Эрдоган заставил Путина себя ждать, придя на встречу с опозданием.

Сразу же после начала переговоров Владимир Путин обратился к Тайипу Эрдогану, не сказав ни слова про опоздание, однако назвал турецкого лидера премьер-министром, а не президентом.