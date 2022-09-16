Ламбрехт : военные учения России и Китая вызывают беспокойство у Германии

Глава Министерства обороны ФРГ Ламбрехт заявила, что обеспокоена совместными учениями Китая и России.

РИА Новости сегодня сообщают, что в своем интервью агентству Рейтер Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила о том, что с беспокойством следит за военными учениями Китая и РФ. Ламбрехт упомянула, что соответствующие органы в Германии очень точно отслеживают каждый шаг этих совместных учений и наращивание военной мощи Китая и России не может не вызывать у них беспокойства.

В интервью Кристина Ламбрехт заявила, что Федеративная Республика Германия связана с Китаем экономическими отношениями, однако это не мешает ФРГ иметь четкие позиции по решениям некоторых вопросов.

 

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 















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