Ламбрехт : военные учения России и Китая вызывают беспокойство у Германии
Глава Министерства обороны ФРГ Ламбрехт заявила, что обеспокоена совместными учениями Китая и России.
РИА Новости сегодня сообщают, что в своем интервью агентству Рейтер Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила о том, что с беспокойством следит за военными учениями Китая и РФ. Ламбрехт упомянула, что соответствующие органы в Германии очень точно отслеживают каждый шаг этих совместных учений и наращивание военной мощи Китая и России не может не вызывать у них беспокойства.
В интервью Кристина Ламбрехт заявила, что Федеративная Республика Германия связана с Китаем экономическими отношениями, однако это не мешает ФРГ иметь четкие позиции по решениям некоторых вопросов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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