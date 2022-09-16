Уборка по выходным: стоит ли дамам этим заниматься
Современный мир требует от женщин работать наравне с мужчинами, то есть 5-6 дней находиться на службе. Уборка в жилье часто в такой ситуации откладывается на выходные.
Но как раз это делать и не стоит. Ученые университета Бингемтона (Великобритания) провели исследование темой которого являлась именно уборка женщинами дома на выходных и помощь детям в эти дни с учебными предметами.
Выяснилось, что организм женщины, уставший за трудовую неделю, в случае выполнения уборки и помощи нерадивым школярам, попросту не успевает отдохнуть.
Накопленный на рабочем месте стресс пройти не успевает, он накапливается и в итоге приводит к нервному срыву. В результате дама срывается на домочадцах, ухудшая микроклимат в семье. В итоге женщина вполне может оказаться на больничной койке.
Ученые порекомендовали соотечественницам во время выходных посвятить себя хобби, занятиям спортом, шоппингом и походам по выставкам и галереям. А домашние дела стоит поручить домочадцам или прислуге.
Опубликовано: Staalker
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