Путин: посмотрим, чем закончится контрнаступление армии Украины

Владимир Путин прокомментировал начало украинского контрнаступления, сделав ряд заявлений.

Вечером пятницы Владимир Путин сообщил, что Киевский режим объявил о начале контрнаступления вооружённых сил Украины в ходе российской спецоперации. По словам Путина, он внимательно наблюдает за действиями украинских военных и ждёт, чем они завершатся для Киева.

Накануне Министерство обороны России объявило о перегруппировке войск на Харьковском направлении и их переброске в сторону ДНР для усиления республики.