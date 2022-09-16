Путин: посмотрим, чем закончится контрнаступление армии Украины
Владимир Путин прокомментировал начало украинского контрнаступления, сделав ряд заявлений.
Вечером пятницы Владимир Путин сообщил, что Киевский режим объявил о начале контрнаступления вооружённых сил Украины в ходе российской спецоперации. По словам Путина, он внимательно наблюдает за действиями украинских военных и ждёт, чем они завершатся для Киева.
Накануне Министерство обороны России объявило о перегруппировке войск на Харьковском направлении и их переброске в сторону ДНР для усиления республики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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