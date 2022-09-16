За 157 лет химический гигант прошел большой путь развития, и сегодня от него зависят очень многие экономичнские секторы и предприятия Германии.

Немецкий химический гигант за 157 лет прошел долгий путь. Сегодня от его работоспособности во многом зависят строительный сектор, сельское хозяйство, медицина, автозаводы и тысячи направлений деятельности, предприятий и компаний во всем мире - вплоть до производителей газировки, памперсов и пива.

125 предприятий в Людвигсхафене представляют единое целое, где всё базируется на газе. BASF потребляет газа столько, сколько вся Швейцария.

"Теперь, когда Владимир Путин всерьез ограничил экспорт энергоносителей в ЕС, эта взаимосвязь может привести к ее уничтожению", - со злорадством пишет Тhe Guardian, ранее активно ратующая за закрытие "Северного потока-2".

"Как только объем газа будет ограничен меньше, чем 50 процентов от наших потребностей, нам придется останавливать всё производство", - в истории компании, отметила ее представитель Даниэла Рехенбергер, такого еще никогда не было.

Немецкие газовые хранилища сейчас заполнены на 87 процентов, и в Германии есть определенный оптимизм относительно того, что нормирования подачи топлива будущей зимой можно будет избежать. Однако цены на газ могут заставить BASF и другие предприятия остановиться из-за нерентабельности.

Если говорить о нормировании, то, согласно немецкому закону, домохозяйства, дома престарелых, клиники и другие "защищенные" потребители из этого процесса будут исключены. Основную тяжесть сокращений примет на себя промышленность, потребляющая более 30 процентов газа. И властям Германии придется выбирать, кому помочь в этой ситуации.

"Вопрос лишь в том, насколько правительство будет справедливо помогать BASF в решении проблемы?", - озадачились в Тhe Guardian.

По мнению британцев, компания якобы планомерно шла к этому результату с 1990-го года, когда стала использовать "Восточные маршруты"- в обход немецкого трейдера Ruhrgas. "Через дочернюю компанию Wintershall BASF принимал участие в финансировании строительства "Северного потока-1", - пишет издание.

И подает все так, будто BASF сам сыграл немалую роль в возникновении нынешнего энергетического кризиса. И это, по мнению авторов, "будет нелегко замолчать".

"Ее исполнительный директор Мартин Брудермюллер, открыто выступивший против эмбарго на газ из России, выглядел как поджигатель, сначала поджигающий дом, а затем утверждающий, что лишь он и может его потушить", - продолжает свое "расследование" Тhe Guardian.

Но о каком-таком газовом эмбарго пишут и говорят британцы? Не о том ли, которое ЕС планирует ввести против РФ, начиная с апреля? Но ведь в своем блестящем анализе Тhe Guardian только что "доказала", что именно Путин "шантажирует" Европу своим газом из "Северного потока-1"!

Можно сделать вывод, что британцы просто-напросто добиваются санкций против немецких компаний. Британия, униженная через Brexit , пытается отыграться, гадя промышленному локомотиву ЕС.

"BASF в июле закрыла деятельность в России и Белоруссии, однако сделала ряд исключений и сохранила долю в Wintershall, теперь известной как Wintershall Dea", - возмущается Тhe Guardian.

Наверное, бессмысленно напоминать британцам, почему сегодня газ по рыночной цене стоит то три, то две тысячи долларов за одну тысячу кубов. А ведь совсем недавно Европа, будучи возмущенной ценой российского газа в 250 долларов, бросилась на биржу, отказавшись от долгосрочных контрактов...