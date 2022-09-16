Путин заявил о готовности лично встретиться с Зеленским для переговоров
В пятницу Путин сообщил о готовности провести личные переговоры с украинским президентом Зеленским.
На полях коференции Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин сообщил, что готов к личным переговорам со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако Киев сам отказался от любых переговоров с Россией. По словам Путина, в администрации Зеленского сообщили, что Украина хочет добиваться всех своих целей исключительно военными методами.
Владимир Путин скептически относится к такой инициативе, напоминая, что ВСУ объявили о начале масштабного контрнаступления, однако ни в Киеве, ни в Москве ещё не знают, к чему в действительности это приведёт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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