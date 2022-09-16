Путин ответил фон дер Ляйен на призывы к европейцам нести счета за ЖКУ в Москву
Владимир Путин прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что жители Европы должны нести в Кремль свои большие счета за ЖКУ.
16 сентября Владимир Путин сообщил, что некоторые европейские политики призывают жителей стран-участниц Евросоюза нести в Москву свои большие счета за оплату жилищно-коммунальных услуг. По мнению Путина, таким образом лидеры Европы пытаются оправдаться в глазах собственных граждан и избежать народного гнева.
Примечательно, что накануне именно глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен публично предлагала европейцам нести в Кремль свои счета за оплату электричества.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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