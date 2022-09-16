Путин обвинил Зеленского в отказе от личных переговоров «один на один»
Владимир Путин утверждает, что Зеленским сам отказался от личных переговоров с ним для прекращения спецоперации.
В пятницу вечером Владимир Путин выступил на саммите ШОС в Узбекистане, где ответил на вопрос русскоязычной журналистки о том, на каких условиях он примет предложение Зеленского о личных переговорах. В ответ Путин напомнил, что Владимир Путин сам отказался от личной встречи.
При этом Владимир Путин считает, что если Зеленский не хочет переговоров между Киевом и Москвой для скорейшего завершения боевых действий, то и Кремлю это не надо.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Путин обвинил Зеленского в отказе от личных переговоров «один на один»
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