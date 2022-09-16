Гринфилд: США поддержали инициативу о вывозе российских удобрений через порты Украины
Посол США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США поддерживают инициативу о вывозе удобрений России на мировые рынки.
В пятницу постоянный представитель США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в ходе спец брифинга для журналистов заявила о том, что Соединенные Штаты Америки поддерживают инициативу ООН о вывозе российских удобрений на мировые рынки через порты Украины.
Гринфилд утверждает, что Америка не препятствует поставкам российского зерна и удобрений на мировые рынки посредствам введения новых санкций против России.
Опубликовано: Елена Калиновская
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