Гринфилд: США поддержали инициативу о вывозе российских удобрений через порты Украины

Посол США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США поддерживают инициативу о вывозе удобрений России на мировые рынки.

В пятницу постоянный представитель США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в ходе спец брифинга для журналистов заявила о том, что Соединенные Штаты Америки поддерживают инициативу ООН о вывозе российских удобрений на мировые рынки через порты Украины.

Гринфилд утверждает, что Америка не препятствует поставкам российского зерна и удобрений на мировые рынки посредствам введения новых санкций против России.