Медведь-убийца уже три года третирует японских фермеров
Он внезапно нападает на рогатый скот и не оставляет никаких следов, из-за чего его не могут отловить.
Неуловимый медведь, обитающий на острове Хоккайдо, заслуженно получил кличку Ниндзя.
Уже несколько лет он безнаказанно ворует коров у работников и владельцев местных молочных ферм.
О медведе знают все жители острова, но никто не видел его живьем - ни вблизи, ни издалека. Зверь настолько коварен и хитер, что ему удается быть невидимкой.
Обнаружить его удалось только благодаря камерам. Они зафиксировали мохнатого, когда он ночью похищал очередную жертву.
Похищения были зафиксированы камерами системы безопасности в городе Сибети. Медведя "засекли" дважды: в 2019 и в 2021 году.
Ученые проанализировали видео и пришли к выводу, что для японской популяции косолапых он слишком огромен - вес около 300 килограммов, а ширина передних лап - примерно 18 см.
Опубликовано: Наталья Павлова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Le Figaro: жители ЕС сочли фон дер Ляйен опасной после слов о суде над Путиным
Минюст России признал Максима Галкина иноагентом
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова
Песков: Кремль отверг предложение Зеленского об обмене пленных на аммиак
Папа Римский Франциск назвал Запад величайшим кладбищем человечества