Медведь-убийца уже три года третирует японских фермеров

Он внезапно нападает на рогатый скот и не оставляет никаких следов, из-за чего его не могут отловить.

Неуловимый медведь, обитающий на острове Хоккайдо, заслуженно получил кличку Ниндзя.

Уже несколько лет он безнаказанно ворует коров у работников и владельцев местных молочных ферм.

О медведе знают все жители острова, но никто не видел его живьем - ни вблизи, ни издалека. Зверь настолько коварен и хитер, что ему удается быть невидимкой.

Обнаружить его удалось только благодаря камерам. Они зафиксировали мохнатого, когда он ночью похищал очередную жертву.

Похищения были зафиксированы камерами системы безопасности в городе Сибети. Медведя "засекли" дважды: в 2019 и в 2021 году.

Ученые проанализировали видео и пришли к выводу, что для японской популяции косолапых он слишком огромен - вес около 300 килограммов, а ширина передних лап - примерно 18 см.